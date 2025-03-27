Строителям общежития СевГУ снова не платят зарплату

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по публикации в социальных сетях о невыплате заработной платы строительной бригаде.

На видео, выложенном в соцсетях, строящие общежитие СевГУ на ул.Университетской рабочие жалуются председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, что им не заплатили почти 30 миллионов рублей. Работодатель — Крымэкспертстрой задолжал им зарплату за три месяца. Вахтовой бригаде из 55 человек не на что купить еды и уехать домой.

Прокуратура Севастополя проверяет данную информацию и даст оценку исполнения трудового законодательства в деятельности работодателя. По данному обращению организована процессуальная проверка Следственным комитетом.

Не первый раз

Это не первое нарушение сроков оплаты труда на данном объекте. 25 июля 2024 года прокуратура уже проводила проверку по видеообращению группы рабочих. Тогда работодатель задолжал строителям более пяти млн рублей. Сотрудники прокуратуры выезжали на стройплощадку, в результате встречи со строителями, работодателями и подрядчиком была оперативно разработана дорожная карта по погашению образовавшейся задолженности.

Что строят

На ул.Университетской ведется строительство нового общежития на 1200 мест для студентов СевГУ из двух семиэтажных блоков, соединенных теплым переходом на уровне третьего этажа. Для студентов и преподавателей на первых этажах зданий обустроят магазины, кафе, аптеки, а также коворкинги. На остальных — разместят жилые ячейки.

На фасадах зданий установят подсветку теплого оттенка — она станет архитектурной особенностью объекта и обеспечит дополнительное освещение в ночное время.

Общая площадь помещений общежития — более 25 тысяч квадратных метров.