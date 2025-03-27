Поклонники Чехова хотят восстановить ялтинскую коллекцию роз писателя

Энтузиасты из Союза писателей Республики Крым ищут питомники, чтобы приобрести сорта роз, которые много лет назад на своей даче в Ялте высадил Антон Павлович.

Участок земли в Ялте А.Чехов купил в 1898 году и построил там дом, который назвал «Белая дача», разбил сад, где выращивал различные виды растений, включая розы, тюльпаны, ирисы и другие цветы. Особенно он был очарован розами и часто писал о своих любимицах в письмах к друзьям и родственникам, делясь радостью от их цветения.

«На своей даче в Ялте писатель собрал и высадил 68 сортов старинных роз, имеющих исключительно сильный аромат. Во времена нахождения Крыма в составе Украины эти розы выродились. Сегодня в чеховском саду сохранилась лишь роза Banksiae lutea (роза Бенкса), посаженная осенью 1899 года, но у нас сохранился полный список, и мы намерены восстановить коллекцию Чехова, снова возродить, хотя бы частично, его сад роз», — поделился идеей с РИА.Новости заместитель председателя региональной общественной организации «Союз писателей Республики Крым» Андрей Чернов.

В рамках проекта «Сад роз «Чеховская осень» энтузиасты намерены восстановить любимый чеховский цветочный аромат. По словам А.Чернова, необходимые им старинные сорта этих прекрасных цветов можно найти в оранжереях Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока.