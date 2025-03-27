Масло оказалось не достаточно жирным

Сливочное масло «Крестьянское» севастопольской компании «Семь ветров» признано фальсификатом и будет изъято из магазинов.

Сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора отобрали в крымской торговой сети пробы сливочного пастеризованного масла «Крестьянское» 72,5% жирности, производства компании ООО «Семь ветров». По результатам исследований в молочном изделии было выявлено несоответствие продукции по показателю «жирно-кислотный состав, соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)». Это нарушение является признаком фальсификации продукции и несет риск причинения вреда здоровью потребителя.

Россельхознадзор отозвал декларацию о соответствии качества производимой продукции, а также направил предписание об изъятии небезопасной продукции из оборота. Кроме этого, информационные письма направлены в территориальное отделение Роспотребнадзора и прокуратуру региона для принятия мер в отношении изготовителя, а также в ФНС для изменения налоговой ставки.

«Вкус детства»

Как сообщает портал малого и среднего предпринимательства Севастополя «Мой бизнес», ООО «Семь ветров» выпускает сливочное масло под торговой маркой «Вкус Детства».

«Оно пользуется большой популярностью покупателей благодаря доступным ценам при неизменно высоких вкусовых качествах продукции. Продукты приготовлены по старинным рецептам с минимальным добавлением консервантов», — указано в сообщении в рубрике «Акция! Покупай у наших».