Крымские рыбаки ждут отмены санкций

Рыбопромышленные компании Крымского полуострова до введения антироссийских санкций имели зарубежные контракты и после их отмены вновь смогут успешно экспортировать продукцию, сообщил ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По итогам экспертных консультаций между РФ и США в Эр-Рияде Кремль опубликовал заявление о том, что стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, также известной как зерновая сделка, включая обеспечение безопасности судоходства. Договоренности вступят в силу после выполнения ряда условий, в числе которых снятие санкций, препятствующих экспорту продовольственной продукции, включая рыбную, а также ограничений на обслуживание в портах судов, в том числе задействованных в перевозке рыбной продукции.

«На сегодняшний день в связи с основными санкционными ограничениями значительно уменьшилось количество экспортных контрактов по поставкам рыбной продукции [у компаний Крыма и Севастополя]. В связи со сложившейся ситуацией Севастополю проблематично наращивать экспорт, заключать и реализовывать контракты. Снятие санкционных ограничений позволит вернуть рыбопромышленную отрасль к ранним показателям работы, даст возможность отправлять черноморскую продукцию на экспорт», — сказал М.Развожаев.

Он уточнил, что экспортный потенциал имеет такая продукция, как мидии и устрицы, ставрида, барабуля, хамса, килька.

«Отмена санкций позволит нарастить производственный потенциал в прежнем объеме, снизит финансовую нагрузку предприятий, тем самым увеличивая источник их дохода», — добавил глава региона.

Мнение отрасли

Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб подтвердил, что до введения санкций компании полуострова активно поставляли свою продукцию за рубеж. Однако и сейчас потенциальные партнеры интересуются рядом позиций.

«Ожидания от этих договоренностей [по черноморской инициативе] у отрасли есть, так как если они будут реализованы, то для нас это огромный плюс: с одной стороны, решится вопрос безопасности, с другой — будут сняты ограничения. С точки зрения экспорта у наших компаний в последние годы [перед введением санкций] экспорт был в основном в страны Таможенного союза, но [с партнерами из дальнего зарубежья] были перспективы, реальные планы, готовились контракты, предприятия получили еврономера (прошли официальную регистрацию для поставок в Европу — прим. ТАСС). В Евросоюзе востребована хамса, которую там знают как анчоус, мидии и рапаны, рыба из Азовского моря», — уточнил эксперт.

Он добавил, что выход на европейский рынок поможет развивать сектор переработки, повышая добавленную стоимость продукции, увеличивая доходы отрасли и способствуя созданию новых рабочих мест: например, за рубежом большим спросом пользуется филе судака — а это как раз один из азовских видов рыбы.

Среди плюсов от отмены санкций для российских потребителей В.Сивочуб назвал стабилизацию цен на рыбную продукцию, которые сейчас зависят от изменчивой ситуации.