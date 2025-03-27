Комплексные кадастровые работы сэкономят деньги садоводов

Садоводческие или огороднические товарищества, а также гаражные кооперативы в Севастополе и Республике Крым могут самостоятельно заказать комплексные кадастровые работы за счет средств членов СНТ.

Комплексные кадастровые работы обходятся заказчику значительно дешевле — пять тысяч рублей за все объекты, находящиеся на земельном участке, в том числе и за сам участок, чем кадастровые работы за каждый объект — до 15 тысяч рублей. ККР позволяют сократить количество земельных споров и устранить ошибки; согласование границ участков и оформление актов согласования границ больше не нужно проводить и оформлять отдельно по каждому участку, также это позволит быстрее воспользоваться программой догазификации своих домов.

Жизнь без земельных конфликтов

Практически в каждом населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе есть земельные участки, чьи границы либо не определены, либо содержат неточности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Собственники недвижимости заинтересованы, чтобы сведения о границах земельных участков были внесены в ЕГРН правильно.

Нередко домовладельцы сталкиваются с проблемой, что возведенное здание невозможно узаконить из-за формального пересечения границы участка, несмотря на корректное расположение дома и забора и отсутствие претензий со стороны соседей. Для устранения несоответствия требуется повторное межевание с согласованием новых границ с соседним участком. Это, в свою очередь, влечет необходимость проведения межевания и у соседа, а затем и у последующих владельцев, пока границы всех участков не будут приведены в соответствие с фактическим положением.

«Комплексные кадастровые работы ценны тем, что снижают вероятность земельных конфликтов, исправляют неточности в документах, и, что важно для владельцев, обходятся дешевле, чем индивидуальное межевание», — объясняет начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по РК и Севастополю Юлия Изосимина.

Члены двух севастопольских СНТ уже приняли такое решение. Филиал Роскадастра по Краснодарскому краю выполнит для них комплексные кадастровые работы (ККР).

Как заказать

Первым делом необходимо направить письменный запрос в компетентный орган — районную администрацию — с целью выяснить, не запланировано ли проведение комплексных кадастровых работ на данной территории за счет государственных средств. При отсутствии таких планов, следует определиться с источником финансирования. Это решается на общем собрании членов СНТ. Затем следует заключить договор подряда на выполнение работ, обратившись в кадастровую организацию или к кадастровому инженеру.

Исполнитель, осуществляющий комплексные кадастровые работы, формирует итоговый документ и передает его заказчикам. Заказчики направляют его в орган, уполномоченный утверждать карта-план территории — в местную администрацию —для дальнейшей передачи в согласительную комиссию. После обсуждения на комиссии и согласования границ земельных участков, карта-план утверждается уполномоченным органом и направляется в орган регистрации прав.

После внесения информации из карты-плана территории в ЕГРН, орган регистрации прав информирует представителя заказчиков и кадастровую организацию о результатах рассмотрения, включая сведения об объектах недвижимости, поставленных на кадастровый учет.