Жители Севастополя перечислили мошенникам почти 7,5 миллионов рублей

Четверо пенсионеров в возрасте от 70 до 78 лет стали жертвами схемы «Защита банковского счета».

«Позвонили мошенники, представились «сотрудником службы безопасности банка, сотрудником ФСБ и представителем ЦБ РФ», напугали проверками причастности к финансированию ВСУ и попытками неизвестных похитить сбережения. Перепуганные пенсионеры сбегали к банкоматам и перечислили аферистам в общей сложности почти 7,5 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Полиция просит жителей города поговорить со своими пожилыми родственниками и убедить не спонсировать дистанционных мошенников!