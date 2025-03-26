В Севастополе при поддержке «Единой России» сохраняют и развивают культурное наследие региона

Модернизация объектов культуры, формирование кадрового резерва для работы в муниципалитетах, патриотическое воспитание молодежи — ключевые направления работы «Единой России». Партия реализует различные инициативы в рамках народной программы и проекта «Культура малой Родины».

Так, с начала 2025 года в РФ начала действовать программа «Земский работник культуры». Планируется, что она поможет привлечь специалистов в муниципалитеты и решит проблему дефицита кадров.

— На Съезде партии мы добавили в наш программный документ программу «Земский работник культуры», которую поддержал президент. В этом году на ее реализацию направлено больше одного миллиарда рублей, в 2026 и 2027 годах — по 2,5 миллиарда рублей, — прокомментировал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

Он сообщил, что на финансовую поддержку в размере двух миллионов рублей могут рассчитывать сотрудники, которые приезжают работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и ДФО. А миллион рублей получат те, кто выбрал для работы малые города в других субъектах.

Культура по всей стране обновляется и выходит новый уровень. Так, в Севастополе за 8 лет работы партпроекта «Единой России» проведены масштабные реконструкции. Оснащены новыми техническими средствами и модернизированы культурно-досуговые учреждения, проведено комплексное обновление объектов культуры. Для музыкальных образовательных организаций приобретены необходимые инструменты. Также в регионе открылся новый Многофункциональный центр культуры и досуга.

Большое внимание уделяется селам: ведется капитальный ремонт ДК и клубов, формируются современные пространства.

— Сегодня партийный проект «Культура малой Родины» в Севастополе — это масштабная инициатива, направленная на сохранение и развитие культурного наследия, способствующая воспитанию бережного отношения к традициям и укреплению связи поколений, — сказала региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Татьяна Зенина.

Еще одним ключевым направлением реализации программы в Севастополе является помощь защитникам Отечества: проводятся совместные с добровольцами мероприятия по сбору и передаче гуманитарной помощи, плетению маскировочных сетей, организован культурный досуг для семей участников специальной военной операции.

Российская культура во все времена объединяла народ, подчеркнула федеральный координатор партпроекта, председатель профильного комитета Госдумы РФ Ольга Казакова. Сегодня отечественные артисты, музыканты и певцы регулярно выступают на линии фронта и в госпиталях, а работники учреждений культуры сами становятся волонтерами.