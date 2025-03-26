Отремонтируют еще пять школ

В 2025 году в Севастополе отремонтируют еще пять общеобразовательных школ, заявил в ходе прямого эфира на СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ремонт школ выполняется по президентской программе. В этом году будут отремонтированы школы №14, №34, №38, №43 с углубленным изучением английского языка, образовательный центр имени В.Д.Ревякина,

Сообщается, что в школе №43 отремонтируют основное здание и тир, со сроком исполнения первого – в ноябре, второго – в сентябре 2025 года.

В школе №34 уже начался ремонт тира и мастерской. К работам по учебному корпусу строители планируют приступить после перевода учеников в другие школы.

Как уже сообщалось ранее, после весенних каникул занятия возобновятся в уже отремонтированных по той же программе школах №39 и №17.