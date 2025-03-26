«Нептуна» установили в Комсомольском парке

Прежде скульптура располагалась на набережной в Артбухте неподалеку от скандального ресторана Seavas, который сейчас активно демонтируют.

О скульптуре вспомнили в телеграм-канале «Архитектура Севастополя» после того, как «Нептун» исчез с привычного места. Правда, как оказалась, временно: изваяние передали в ГБУ «Парки и скверы», а в субботу 22 марта установили в Комсомольском парке, где уже имеется скульптура В.Яковлева «Спрут».

Из информации правительства города следует, что «Нептуна» передал в дар городу владелец скульптуры предприниматель Александр Приходько, а губернатор принял решение установить подарок в Комсомольском парке.

«Севастопольская газета» подробно рассказывала о творчестве В.Яковлева, который является скульптором «Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг», памятника «Покорителям космоса». Кроме монументальных форм, В.Яковлев создал множество талантливых озорных остроумных городских скульптур. Прежде они украшали центральные улицы Севастополя, но в 90-х большая их часть разошлась по частным коллекциям. Так, весьма интересная скульптура В.Яковлева «Рыбка» и теперь находится в районе въезда на парковку супермаркета «Добрострой» на Фиолентовском шоссе.