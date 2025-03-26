На восстановление берегоукрепительных сооружений Крыму выделили 770 миллионов

Деньги выделены из Резервного фонда Правительства на проведение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений в Крыму. Вопрос был рассмотрен на заседании Правительства РФ 19 марта, а соответствующее распоряжение подписано 20 марта 2025 года.