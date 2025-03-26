На восстановление берегоукрепительных сооружений Крыму выделили 770 миллионов
Деньги выделены из Резервного фонда Правительства на проведение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений в Крыму. Вопрос был рассмотрен на заседании Правительства РФ 19 марта, а соответствующее распоряжение подписано 20 марта 2025 года.
Сообщается, что объектами ремонта станут берегоукрепительные сооружения на территории санатория «Россия», «Кацивели», «Дворец великого князя Дмитрия Константиновича «Кичкине».
Перечисленные объекты были переданы из федеральной собственности в региональной в ноябре 2024 года, все они требуют проведения ремонтных работ.