Электронные замки на мусорные контейнеры не устанавливают

Мошенники обкатывают в Севастополе новый сценарий. На этот раз он касается системы ЖКХ.

Неизвестные звонят на мобильный телефон от лица фирмы «ТКО» — «Твердые коммунальные отходы». Девушка-оператор рассказывает, что в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами вводятся новые высокотехнологичные изменения: теперь на все мусорные контейнерные площадки в Севастополе будут установлены электронные замки. Чтобы выбросить мусор, понадобятся электронные ключи, которые раздаст управляющая компания. Но ключ нуждается в активации. Для этого вам выслали секретный код, который вы должны назвать оператору...

Звонившая уверенно сообщает, что их компания заключила договор на установку замков на мусорные контейнеры и с управляющей компанией, и с «БГС.Севастополь» — региональным мусорным оператором. Девушка-оператор настолько убедительно это рассказывает, что редакция даже перезвонила в УК «Стрелецкая бухта», чтобы получить подтверждение: никаких электронных замков на мусорные баки и контейнерные площадки в Севастополе не устанавливают.

Будьте бдительны! Не отвечайте на звонки с неизвестного номера! Если ответили, то не вступайте с мошенниками в продолжительное общение и кладите трубку.