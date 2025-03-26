Будет два новых экспресса в Новый Херсонес

Департамент транспорта Севастополя добавил еще два маршрута в перечень муниципальных регулярных перевозок.

Автобус №76Э без промежуточных остановок будет следовать с СОК «200-летия Севастополя» до Нового Херсонеса. Второй маршрут — №78Э — также экспресс — от пл.50-летия СССР в Новый Херсонес.

Как уточнили в департаменте транспорта, конечная автобуса №78Э будет у ЦУМа. А для начала работы новых маршрутов еще необходимо назначить перевозчика.

Сейчас в музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», а также в старый — археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», ходят три автобусных маршрута: №22 — с 5-км Балаклавского шоссе, №73 — от центрального кольца и №74 — от парка Победы.