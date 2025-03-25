В Севастопольгазе технические проблемы

В связи с техническими неполадками прием показаний приборов учета газа продлен до 28 марта включительно.

«По причине с высокой нагрузки на колл-центр и временными техническими неполадками в работе автоматизированной системы приема показаний ГУП «Севастопольгаз» информирует о продлении срока приема показаний приборов учета газа за текущий период», — сообщила пресс-служба предприятия.

Обычный срок передачи показаний — 25-е число каждого месяца. Сделать это можно любым удобным способом: через cервис передачи показаний по фотографии счетчика «газфотоконтроль», через личный кабинет, форму обратная связь, смс с текстом (круглосуточно), по телефонам предприятия, в офисах обслуживания физических лиц лично.

В октябре 2024 года правительством города было принято решение о переходе собственности украинских олигархов ПАО «Севастопольгаз» в собственность города. После национализации предприятие было трансформировано в ГУП «Севастопольгаз».

С 2025 года платеж за газ не включается в единую платежную квитанцию от ООО «Цифровые инновации» — Севастопольгаз решил присылать потребителям свои расчетки.