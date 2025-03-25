В Международный день театра покажут «Таню» и театральный концерт

В театрах к своему профессиональному празднику готовятся заранее. Это особый день и для зрителей, которые, в свою очередь, всякий раз ожидают премьер и иных театральных сюрпризов.

Чем живут севастопольские театры накануне 27 марта, узнала «Севастопольская газета».

«Таню» поставили по-новому

Речь идет о спектакле по пьесе известного советского драматурга Алексея Арбузова. «Таня» была написана в 1938 году и переработана в 1947-м.

Это лирическая история о судьбе молодой женщины, для которой любовь к своему супругу — перспективному инженеру стала целью существования. На алтарь этой любви она положила всё, в том числе учебу в медвузе. Случайно узнав об измене мужа, героиня молча уходит от него, даже не сообщив, что ждет ребенка. Последующая ее жизнь оказалась такой непохожей на прежнюю: она потеряет ребенка, вернется в медвуз, окончит его и станет врачом. И не в рафинированной Москве, а в далекой Сибири... Отправившись к тяжело больному ребенку в пургу за 30 километров Таня спасает малыша, который оказывается ребенком ее бывшего мужа. Их встреча неожиданна и полна драматизма.

Спектакль неоднократно ставился в советских театрах, а в 1974 году режиссер Анатолий Эфрос даже снял по пьесе художественный фильм.

Теперь театр Луначарского покажет свою версию пьесы в постановке приглашенного режиссера-постановщика Ивана Мивенцева, поставившего в севастопольском театра спектакль «Белая гвардия».

Музыку к «Тане» написал Константин Хазанович, художник-постановщик — Катя Никитина.

В спектакле заняты артисты Виктория Мулюкина, Петр Котров, Любовь Щукина, Александра Шабалина, Илья Синькевич, Юлия Нестранская и др..

Премьерные показы — 27, 28 и 29 марта

В СевТЮЗе будут петь

В Международный день театра на сцену СевТЮЗа выйдут сразу два коллектива: вместе с театральными артистами выступят оркестранты Севастопольского полка Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации под руководством начальника военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии, заслуженного артиста города Севастополя майора Валентина Таева. Что, впрочем, неудивительно — между теми и другими налажено творческое сотрудничество, а сам В.Таев входил в профессиональный экспертный совет фестиваля актерской песни «Пьеро».

Новой гранью их совместного творчества станет концертная программа в постановке актрисы театра Людмилы Костеловой. К слову, уже неоднократно режиссирующей спектакли-концерты к различным праздникам.

— Этот уникальный проект объединяет драматическое искусство и музыку. Севастопольский зритель увидит не только выступление новых артистов СевТЮЗа в сопровождении исключительно живой музыки – оркестровки, рояля и других музыкальных инструментов, но и номера, ранее завоевавшие награды на фестивале, — рассказала «Севастопольской газете» Л.Костелова.

Участвуют в концерте и воспитанники Театральной студии ТЮЗа, приготовившие свои номера для Дня театра.

Двойной праздник

Как рассказала «Севастопольской газете» заведующая литературной частью драмтеатра им.Лавренева Татьяна Довгань, Международный день театра почти совпадает с Днем рождения флотского театра, поэтому праздник каждый раз получается двойной. Дело в том, что 29 марта 1932 года маршалом Советского Союза Климом Ворошиловым был подписан приказ об образовании Драмтеатра Черноморского флота.

— Мы видим в этом определенный знак и связь с основами театра, как такового. В последние дни марта, в дни весеннего равноденствия, в Древней Греции начинались так называемые Дионисии. Они длились до 1 апреля, и сопровождались трагедиями, комедиями, сатирой, шествиями, маскарадом, дифирамбами, состязанием поэтов, и награждением победивших актеров и поэтов. Дионисии проводились в Афинах, а также у нас в Херсонесе. Поэтому именно в это время назначили день театра, — напомнила Т.Довгань.

Во флотском театре, по ее словам, сложились свои традиции этого дня.

— Обычно в этот день омы редко открываемся на зрителя. То есть, несколько лет подряд устраивали капустники, а в этом году решили, что все празднования пройдут внутри и только для работников театра, — объяснила отсутствие в афише спектакля 27 марта завлит.

Правда, она отметила, что как раз теперь в театре готовят несколько премьер. Одной из них станет спектакль «Соло для часов с боем», который ставится для ветеранов сцены. Вернее сказать, с их участием — в постановке, в основном, будут заняты артисты старшего поколения.

В работе театра сейчас также спектакль «Волки и овцы» по А.Островскому, его репетирует режиссер Алексей Петров. Премьера намечена на первую половину апреля. Спектакль будет называться «В.О.».

Третий проект, над которым сейчас работает коллектив театра, посвящен 80-летию Великой Победы. Это будет большой концерт в постановке режиссера и актера Виталия Таганова.