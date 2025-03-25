Утверждена стратегия семейной и демографической политики

Правительство России утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года. Ключевым механизмом ее реализации станет новый национальный проект «Семья».

Стратегия нацелена на сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепления материнского, отцовского и детского здоровья, обеспечение поддержки и защиты семей как фундаментальной основы российского общества, укрепление института семьи и брака на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей, сообщила пресс-служба кабмина.

Документ содержит ряд конкретных мер, направленных на достижение поставленных задач.

Так, в рамках направления, посвященного укреплению здоровья семей и повышению рождаемости, запланировано развитие комплексной программы по охране материнства и детства, сбережению здоровья детей и подростков в возрасте от 15 до 17 лет, в том числе репродуктивного здоровья за счет расширения сети женских консультаций, модернизации перинатальных центров, детских поликлиник и больниц, дальнейшее совершенствование скрининговых программ для беременных, новорожденных и детей других возрастов, повышение доступности медицинской помощи женщинам по месту жительства, развитие программ реабилитации и психологической поддержки женщин после рождения ребенка, совершенствование методов лечения бесплодия, повышение их доступности и эффективности.

Поддержку семей с детьми предлагается расширять за счет развития и совершенствования государственной социальной помощи, повышения доступности жилья для молодых семей и семей с детьми, развития доступного арендного и социального жилья.

Чтобы молодые родители могли успешно совмещать семейную и профессиональную реализацию, планируется создавать в вузах условия для студенческих семей и студентов с детьми — развивать необходимую инфраструктуру (комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей), расширять условия для совместного проживания студентов с детьми в общежитиях.

Также в стратегии предлагается расширение практики использования гибкого графика, дистанционного и другого индивидуального формата работы для беременных женщин и сотрудников, имеющих несовершеннолетних детей, синхронизация режимов работы детских садов с графиками работы родителей с помощью создания дежурных групп, поощрение успешных практик работодателей по поддержке сотрудников с семейными обязанностями.

В рамках стратегии будет продолжено проведение капитального ремонта и дооснащение детских садов, повышение их транспортной доступности, развитие общественных пространств для совместного отдыха семей с детьми.

Предлагается расширять программы психологического сопровождения семей, направленные на профилактику разводов, установить в регионах день многодетной семьи, учредить общественные награды для дедушек и бабушек, имеющих много внуков.