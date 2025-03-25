Строительство крытого катка дополнительно профинансируют из федерального бюджета

На завершение строительства катка на пересечении улицы Мельника и Лабораторного шоссе правительство РФ дополнительно выделило 288,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение за подписью Председателя правительства РФ Михаила Мишустина принято 18 марта.

Средства выделены на выполнение внутренней отделке, отделки фасада, установку системы охлаждения ледового поля, создание внутреннего водопровода и канализации, монтаж освещения.

Строительство катка ведется в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя».

Контракт на строительство крытого ледового катка был заключен в августе 2020 года, с окончанием срок строительных работ — конец 2024 года, с дальнейшим переходом к пусконаладочным работам. Однако установленный срок выполнить не удалось, и срок сдачи готового объекта перенесли на первый квартал 2025 года.

Судя по всему, его также уже перенесли, поскольку выделенные дополнительно средства предусматривают выполнение работ в течение всего 2025 года.

Ледовый дворец включит два здания: трехэтажное административное, а также здание с ледовым покрытием размером 30x60 метров, и зрительскими трибунами на 750 мест.