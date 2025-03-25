Севэлектроавтотрансу предоставили рассрочку на 4,5 года
ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова» предоставлена рассрочка на уплату в городской бюджет части чистой прибыли за 2021 год, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Решение принято 21 марта на внеочередном заседании городского правительства. Речь идет о сумме в 32 миллиона рублей, сумма была зафиксирована, но не внесена в бюджет Севастополя.
Теперь и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев попросил предоставить предприятию рассрочку платежа.
— Станислав Вячеславович, куда вы прибыль 21 года зажали? — пошутил глава города.
Далее он высказал надежду, что нынешнее финансовое состояние предприятия позволит не только тратить бюджетные деньги, но и «приносить что-то в городской бюджет».