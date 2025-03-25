Севэлектроавтотрансу предоставили рассрочку на 4,5 года

ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова» предоставлена рассрочка на уплату в городской бюджет части чистой прибыли за 2021 год, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Решение принято 21 марта на внеочередном заседании городского правительства. Речь идет о сумме в 32 миллиона рублей, сумма была зафиксирована, но не внесена в бюджет Севастополя.