Пловцы ЦСКА привезли медали с первенства ЮФО

На Первенстве Южного федерального округа по плаванию среди юниоров 16-18 лет, а также юношей и девушек 14-15 лет, которое прошло в Волгограде с 18 по 21 марта, сборная команда Севастополя заняла призовые места. В состав сборной города вошли спортсмены СШОР-1 и ЦСКА.

Последние и стали победителями и призерами на нескольких дистанциях. Об этом «Севастопольской газете» сообщил тренер-преподаватель спортивной школы ЦСКА Анатолий Синенко.

Он рассказал, что соревнования проводились в 50-метровом бассейне и собрали все команды ЮФО.

В состав севастопольской сборной вошли шесть спортсменов ЦСКА: Кирилл Веремчук, Юлия Рогова, Никита Переверзов, Даниэла Акимова, Максим Иванов, Дарья Ростовцева.

По итогам выступления лучше всех выступил К.Веремчук, он занял второе место на дистанции 200 метров, брасс и стал первым на дистанции 100 метров, брасс. Спортсмен также выполнил норматив мастера спорта. Ю.Рогова заняла третье место на дистанции 50 метров, брасс, третье – на дистанции 100 метров, брасс и также третье – на дистанции 200 метров, комплексное плавание.

Хорошо выступил также Н.Переверзов, он стал четвертым на дистанции 200 метров, комплекс.

В целом, севастопольская команда имеет на сегодня хороший соревновательный потенциал, правда реализовать его в полной мере не позволяют ряд объективных причин. Одна из них – отсутствие возможности тренироваться в 50-метровом бассейне регулярно. В отличие от других команд ЮФО, в том числе, крымчан.

В отличие от них, спортсмены ЦСКА вынуждены арендовать 50-метровую дорожку в бассейне МГУ за две недели до начала соревнований. Не самая благоприятная ситуация и у юных пловцов из СШОР --1, которые с недавних пор занимаются во Дворце водных видов спорта им. Галины Прозуменщиковой. НО там 50-метровые дорожки ставятся только два дня в неделю, в остальные дни тренировки проводятся на 25-метровой воде.

Впрочем, севастопольские пловцы не теряют энтузиазма и уже готовятся к новым стартам. Следующим для севастопольской сборной станет участие в Чемпионате России, которое пройдет в июле в городе Обнинске Калужской области. В состав сборной команды Севастополя войдут трое спортсменов ЦСКА и столько же – СШОР — 1.