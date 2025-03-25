Обломки танкеров поднимут

Фрагменты затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» утилизируют в четыре этапа. Полностью работы завершат в 2026 году.

Утвержден план по подъему затонувших частей двух судов со дна Черного моря, сообщила пресс-служба Министерство транспорта Российской Федерации.

Согласно документу, сначала с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем специалисты приступят ко второму этапу — временной локализации фрагментов танкеров на дне Керченского пролива. Для этого их оградят защитными коффердамами (водонепроницаемыми отсеками) на глубине до 20 метров. Таких конструкций будет три — по одной на фрагмент. Вес каждой из них более полутора тысяч тонн.

Блоки для металлических коффердамов изготовят на заводе, а затем перевезут к доку, где соберут в единую конструкцию и спустят на воду. На дне каждый купол надежно зафиксируют при помощи свай, вбитых по периметру. Это исключит возможность его смещения.

На третьем этапе операции специалисты проведут полную откачку мазута из фрагментов под куполами. После этого начнется завершающий этап операции — подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов. Полностью танкеры планируется удалить со дня моря в 2026 году.

Проект удаления судов, потерпевших крушение в Керченском проливе, разработан при участии Минтранса России, подведомственных организаций, а также Российской академии наук и других образовательных и научных структур. Приоритетом при выборе проекта стала экологическая безопасность: недопущение разлива мазута в акваторию Черного моря.

Водолазы Морспасслужбы в настоящее время продолжают контрольные погружения, постоянно проверяя фрагменты на предмет возможных утечек. Мониторинг состояния частей танкеров будет вестись до момента их полной герметизации.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря 2024 года. В шторм суда просто раскололись пополам. Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» прибило к берегу в районе Анапы, носовая часть и две половинки «Волгонефть-212» затонули в Керченском проливе на глубине около 20 м.