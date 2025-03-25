Из Балаклавы сделают курорт

По поручению Президента России Владимира Путина в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство» будет включен курорт «Балаклава» (Севастополь).

Такая информация была озвучена 25 марта на совещании по реализации проекта федеральных круглогодичных морских курортов, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в марте 2025 года исполнится год с момента утверждения В.Путиным перечня регионов проекта круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал». На сегодня утверждены все 11 «дорожных карт» курортов, в том числе и для нового региона — Запорожской области. В соответствии с ними главы субъектов ведут реализацию проектов: завершаются работы по планировке территорий будущих курортов, разрабатывается проектно-сметная документация объектов.

По поручению Президента России в этот федеральный проект будет включен курорт «Балаклава» (Севастополь). Он предполагает создание более четырех тысяч номеров и трех тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время в Балаклавской бухте строится марина на 600 яхт.