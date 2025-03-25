20 лучших снимков Крыма

К 11-й годовщине Крымской весны Министерство курортов и туризма РК организовало фотоконкурс. В нем участвовали как профессиональные фотографы, так и любители из разных уголков России. Всего было подано более 1,5 тысяч заявок.

Авторитетное жюри отобрало 20 самых ярких и оригинальных кадров, которые до 31 марта можно увидеть на двух выставках в Москве — на Тверском бульваре перед штаб-квартирой ТАСС и на ВДНХ.

В Симферополе на железнодорожном вокзале лучшими фотографиями конкурса «Из Крыма с любовью» можно будет полюбоваться до 7 апреля. На них красоты Нового Света, Симеиза, Ай-Петри, Кара-Дага, Белой скалы, Тарханкута, Сасык-Сиваша, а также цветущие поля и разный характер моря.

Из 20 снимков на выставке — три от севастопольских авторов.

Татьяна Щепотина свою «Охоту» сняла на берегу моря в Опукском природном заповеднике (Ленинский район). В кадре застыл момент, когда дельфин хватает свою добычу. «Это было так неожиданно! Дельфин появился у самого берега. Как оказалось, гнался за рыбиной. И я, утопая в песке, пыталась догнать дельфина. Ух, адреналин зашкаливал! Дельфин охотился за лобаном, а я за ним», — поделилась своими впечатлениями автор.

Алексей Горелкин запечатлел снег на земле и ветвях, небо, усыпанное звездами, и яркий огонек костра, мерцающий среди деревьев. Кадр «На горе Басман» сделан зимним вечером в в Бахчисарайском районе.

Автор работы «Выше неба. Рассвет на Аленге (Южная Демерджи)» Екатерина Дмитренко: «Момент, который запомнится на всю жизнь! Ощущение, что ты словно паришь в небе, а восходящее солнце только усиливает эти эмоции. На снимке сосна Станкевича — покорительница скал в Крыму, в Красной книге Крыма».

Работа «Джан-Кутаран» фотографа из Симферополя Ксении Гасицы стала лучшей в категории «Профессиональный конкурс».

«Этот снимок — не просто красивая картинка, он отражает моё восхищение мощью и красотой крымской природы, её историей и легендами. Надеюсь, что моя фотография вдохновит людей открыть для себя удивительные места Крыма и сохранить их в своих сердцах», — рассказала К.Гасица.

На фото запечатлена самая высокая вершина хребта Биюк-Янышар, расположенная недалеко от Орджоникидзе в районе Феодосии. Ее высота — 238 м. Джан-Кутаран с тюркского языка переводится, как «спасите, на помощь». По одной из версий, название возникло из-за криков пастухов «спасите-помогите», которые порой были слышны со скал. Другие связывают название горы с наличием здесь армянского монастыря, построенного в XIV веке. Его развалины до сих пор можно найти на вершине гребня.

Посмотреть снимки онлайн можно на Туристическом портале Крыма.