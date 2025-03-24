В СевГУ появился свой музей

В Севастопольском государственном университете открыли музей истории древности, Античности и Средневековья.

Как сообщили в пресс-службе университета, музей создан усилиями преподавателей и студентов кафедры всеобщей истории и мировой культуры, которой руководит Елена Бойцова. Поддержку оказало руководство музея-заповедника «Херсонес Таврический». Оттуда, в частности, поступили копии ряда археологических артефактов.

В экспозицию включили копии фрагментов мраморных плит, эпиграфических и архитектурных памятников Херсонеса Таврического. В университетском музее планируют проводить тематические мастер-классы, лекции, семинары. Предполагается, что студенты будут встречаться с исследователями, музейщиками, архивистами, знакомиться с древними технологиями.

Так, все началось с изучения технологии изготовления мозаик средневековых храмов Херсонеса на примере Уваровской базилики.

В новосозданном музее студенты смогут изучать методики работы с археологическим материалом, знакомиться с организацией фондовой и выставочной деятельности.