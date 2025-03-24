Спуск по Президентской дороге закроют для грузовиков

С 25 марта вводится ограничение для движения грузового транспорта на участке трассы «Таврида» от пересечения с Президентской дорогой до пересечения с улицей Чернореченская.

Ограничение действует только в одном направлении — на спуске в сторону Севастополя и вводится до конца года.

Такое решение принято на основании анализа аварийности для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке, сообщили в департаменте транспорта.

Ранее для обеспечения безопасности на этом участке ограничили максимальную скорость — до 60 км/ч.