Рекламный монополист презентовал себя

Уличная реклама в Севастополе станет инновационной, высокотехнологичной и будет следить за безопасностью на дорогах.

В центре «Мой бизнес» компания «Восток-Медиа», которая выиграла торги на размещение 317 рекламных конструкций на улицах Севастополя, презентовала начало своей работы. В результате аукциона городской бюджет получил от компании миллиард рублей.

О перспективных планах рекламного бизнеса в Севастополе журналистам рассказал управляющий партнер компании «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин. Одним из преимуществ сотрудничества он назвал открытость компании и готовность вести бизнес для бизнеса.

— Мы весьма опытная компания, при этом, мы компания, которая готова инвестировать в Севастополь и делать это абсолютно открыто. Мы здесь всерьез и надолго. Мы пришли с добром, внеся большие, очень большие средства в старт этой работы, отдавая себе отчет в развитии региона, — заявил А.Митрюшин.

Он рассказал, что «Восток-Медиа» ставит себе амбициозную задачу: сделать Севастополь одним из самых технологичных городов в России в сфере наружной рекламы. Кроме цифровых билбордов в городе появятся и другие форматы — скроллеры со сменяющейся экспозицией, а также классические билборды со статикой и ряд суперсайтов — большие конструкции — 5х15 метров. Все цифровые экраны обещают оснастить видеокамерами.

— Мы будем готовы делать дополнительную технологичность. Мы поговорили о камерах «безопасный город» и готовы взаимодействовать с пультом «112». Мы готовы также привнести все мировые инновации, которые позволяют рекламодателю в полной мере пользоваться преимуществами цифровых технологий, — продолжал нахваливать свою компанию управляющий партнер.

При этом стоимость рекламы хоть и станет незначительно выше, но будет удобна для бизнеса.

— Мы весьма лояльны к ценообразованию. При этом, конечно, мы движемся к модели, чтобы за пять-шесть лет окупить свои инвестиции. Мы вошли в долгие инвестиции и привнесли в город очень большие деньги, — повторил А.Митрюшин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который присутствовал на встрече в бизнес-центре, высоко оценил приход в город «большого игрока».

— Сфера наружной рекламы наконец выходит в Севастополе из «серой» зоны и становится полностью легальной. Все вы видели: то, что находилось на улицах, мягко говоря, не соответствовало законам цивилизованного рынка. Понятно, что этот хаос нужно было трансформировать в систему, работающую на пользу городу. В прошлом году мы утвердили схему размещения рекламных конструкций — с учетом всех действующих ГОСТов и правил. В эту схему вошли порядка 360 конструкций — примерно вдвое меньше, чем было раньше, — сказал М.Развожаев.

Глава города уточнил, что очень рассчитывает, что подход к соблюдению этических норм у нового игрока рекламного рынка будет ответственным: «сомнительной рекламы с провокационными и порой пошлыми визуализациями на наших улицах больше не будет».

Новые цифровые экраны, которые сейчас компания размещает на улицах города, будут интегрированы в систему «Безопасный город». Также губернатор объявил о партнерской программе: на новых рекламных поверхностях будут транслировать социальную рекламу, информацию о значимых исторических датах и городских событиях.

Фирма «Восток-Медиа», которая внезапно стала монополистом севастопольского рынка рекламы, была зарегистрирована пару лет назад в Севастополе по ул.Демидова, 13. Уставной капитал микропредприятия составлял 10 тысяч рублей.

На первый после 2014 года аукцион, который состоялся в ноябре 2024 года, город выставил 32 лота на более чем 330 рекламных конструкций. Общая стоимость всех лотов приближалась к 20 миллионам рублей. Сенсацией торгов стал рост ставок, а в дальнейшем и итоговые цены за разыгрываемые лоты. Так, за лот №1 при начальной цене в 115,3 тысячи победитель заплатил более 13,7 млн рублей. Лот №4 при начальной цене в 82,4 тысячи рублей ушел за девять миллионов. В результате торгов 29 из 32 лотов достались ООО «Восток-Медиа», остальные три — АО «Муссон», ИП Мандрицкий и компании ООО «ВВВ» из Симферополя.