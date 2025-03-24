ПВО отразило атаку по газоконденсатному месторождению в Крыму

Силы ПВО 23 марта отразили атаку Киева по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вечером 23 марта с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением 4 украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — цитирует сообщение ТАСС.