Обсудили ход строительства крупных объектов Севастополя

Как сообщила пресс-служба Минстроя, обсуждались итоги госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» в 2024 году, реализация социально-значимых объектов, а также развитие жилищного строительства в регионе.

В 2024 году в Севастополе завершено 21 мероприятие госпрограммы, а в 2025-м намечено сдать 22 объекта.

В регионе зафиксирован рост строительства МКД на 14% к показателям 2023 года. В ходе встречи стороны отметили необходимость дальнейшего увеличения возведения как многоквартирного фонда, так и индивидуального жилья. На сегодняшний день в стадии строительства находится 130 тысяч кв.м жилой площади.

В городе ведется капитальный ремонт и активное переселение граждан из аварийного фонда. Так, за период с 2019 по 2025 года было расселено 3,24 тысяч кв.м аварийного жилья.

Для инфраструктурного развития в регионе применяются такие инструменты как инфраструктурные бюджетные кредиты и специальные казначейские кредиты. Также в текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировано 27 мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Во время встречи было уделено внимание перспективам работ на Историческом бульваре.

«Заказчик у этого федерального объекта — ППК «Единый заказчик в сфере строительства», но мы продолжаем плотную работу с федеральными органами власти для ускорения решения вопросов с финансированием, чтобы начать работы в этом году. Перепроектирование проекта благоустройства бульвара на финальной стадии», — сообщил губернатор Севастополя.