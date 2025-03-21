Тяжелой гантелей причинила легкий вред здоровью

41-летняя местная жительница и ее 34-летний сожитель решили провести вечер за распитием спиртных напитков. Разговоры о насущных проблемах привели к словесной перепалке. В пылу спора женщина схватила трёхкилограммовую гантель и ударила мужчину по голове. Тот, получив травму уха, обратился за медицинской помощью.

Полиция оперативно отреагировала на случившееся. Участковый уполномоченный ОМВД России по Гагаринскому району задержал женщину, в отношении которой возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.