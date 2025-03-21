Стало проще получить заключение о пригодности жилья для проживания

В Севастополе начала работать комиссия, которая бесплатно выдаёт такие документы.

Данная услуга позволяет получить заключение о соответствии жилого помещения соответствующим требованиям и пригодности для проживания. Именно это заключение в дальнейшем обязательно для предъявления в Социальный фонд РФ для получения возможности использовать маткапитал на покупку жилья.

Важно учесть, если люди хотят приобрести за счёт маткапитала квартиру в многоквартирном доме, получать заключение о её пригодности для проживания не нужно. Если планируется приобрести частный дом, часть дома или дом блокированной застройки, то потребуется заключение о том, что жилое помещение соответствует всем нормам и требованиям и пригодно для проживания.

Заключение бесплатно выдает межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, действующая в структуре департамента городского хозяйства.

Подать заявление на получение услуги может собственник или представитель собственника жилья. Дом должен быть зарегистрирован и стоять на кадастровом учете.

Подать заявление можно через МФЦ, через Госуслуги, на электронную почту департамента городского хозяйства depgh@sev.gov.ru или почтой по адресу: 299011, Севастополь, улица Генерала Петрова, 15. К заявлению рекомендовано приложить копии правоустанавливающих документов на жилое помещение; сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение.