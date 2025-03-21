Севастопольские альпинисты вошли в пятерку сильнейших на чемпионате России

Севастопольские спортсмены Павел Левин и Владимир Одоев на чемпионате России по альпинизму заняли пятое место. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя.

Спортсмены из Севастополя, являясь членами сборной команды Севастополя, отправились в Ингушетию больше для того, чтобы набраться опыта в выступлении в техническом классе, в котором они прежде не выступали. Их самые смелые надежды состояли в том, чтобы войти в десятку, притом, что соревнования собрали 23 команды из 21 региона.

Однако результат восхождения по трем маршрутам пятой категории сложности, да еще с рекордным временем прохождения оказался куда более впечатляющим, по итогам соревнований ребята заняли пятое место. В итоговый зачет были включены два лучших результата каждого участника.

Первое место заняли команды Красноярского края и Воронежа, второе – Санкт-Петербург, третье – Красноярского края.

– Павел и Владимир показали высокий уровень подготовки, великолепную выносливость и отличную скорость, – говорится на сайте Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя.