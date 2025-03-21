Севастополь готовится к 80-летию Великой Победы!

К юбилейной дате в городе запланировано провести более 300 праздничных мероприятий, привести в порядок 150 памятных мест и воинских захоронений, обеспечить своевременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также помочь им решить социальные и бытовые проблемы.

20 марта в Севастополе состоялось заседание оргкомитета по празднованию 80-летия Победы и 81-й годовщины освобождения города, на котором обсуждался план мероприятий, который, по словам участников, не может быть догмой, и в процессе будет дополняться и корректироваться.

Праздничные мероприятия

«В этом году запланировано более 300 мероприятий — и общегородских, и локальных, которые пройдут в учреждениях образования, культуры и спорта», — сказал губернатор Михаил Развожаев, открывая заседание. По его словам, все большие и публичные мероприятия будут связаны с той обстановкой, которая сложится в городе ближе к победному маю и о них сообщат дополнительно.

Тем не менее, часть праздничных мероприятий уже проходит в городе. Так, 18 марта был дан ежегодный старт международной акции «Сад памяти», в рамках которой на Сапун-горе высадили 80 саженцев в честь 80-летия Победы. 14, 15 и 19 марта в Севастополе побывал «Поезд Победы». За эти дни экспозицию передвижного музея посетили более пяти тысяч человек. 22 марта Музей героической обороны и освобождения Севастополя планирует провести памятное мероприятие в Мартыновском овраге.

Традиционно в мае состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы», акция «Честь и достоинство» — ритуал слияния вечных огней Севастополя и Крыма в единый вечный огонь. Совместно с Черноморским флотом будут проведены парады во дворах ветеранов. В кинотеатрах покажут фильмы о победе в Великой Отечественной войне, в театрах — спектакли, в том числе, благотворительные для ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей; в музеях города и на открытых площадках пройдут выставки, посвященные Победе. В праздничные дни планируется проведение концертов. Задействованы будут практически все площадки, в том числе, впервые концерты пройдут в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес».

Как уточнил в своем докладе замгубернатора Игорь Михеев, одним из масштабных мероприятий станет совместный с Республикой Крым проект «Путь к Победе», посвященный хронике боевых действий в ходе Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 года.

«Начнется проект 8 апреля в Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. На территории города-героя в дни освобождения населенных пунктов проведут торжественные мероприятия: в Инкермане, Балаклаве, Вишневом, Терновке, Орлином, Солнечном, Родном, Хмельницком, Верхнесадовом, и Любимовке» , – уточнил И.Михеев.

По предложению спикера Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, в программу празднования включили два автопробега. Один из них пройдет с участием ветеранов СВО и будет приурочен к юбилейным датам присвоения почетных званий городам-героям.

«В этом году исполняется 60 лет со дня присвоения звания город-герой пяти городам, это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Севастополь и Брест, 40 лет – Смоленску и Мурманску. Предлагается – 4 мая по южному направлению будут стартовать экипажи с участниками специальной военной операции из Севастополя. Финиширует этот пробег 8 мая на Поклонной горе, там будет организован митинг и телемост с городами-героями», – уточнил В.Немцев.

Выплаты ветеранам

Помимо зрелищных и образовательных мероприятий, перед Днём Победы 1106 ветеранам будут вручена памятная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Ее вручат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям осажденного Севастополя, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда, труженикам тыла.

«Мы сегодня договорились, что медаль, выпущенную по поручению президента, будут вручать и главы районов, и депутаты Законодательного собрания, и члены Общественной палаты, чтобы как можно скорее вручить награды ветеранам. Обратил внимание коллег: это должны быть не формальные мероприятия — ветеранов нужно приглашать на торжественные мероприятия, либо приходить домой к тем, кто не может по состоянию здоровья участвовать в публичных мероприятиях, и проводить соответствующие церемонии», — подчеркнул М.Развожаев.

Кроме этого, 36 ветеранам — непосредственным участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будут присвоены звания Почетный гражданин внутригородских муниципальных образований. На сегодняшний день для этого все готово.

Из регионального бюджета все выплаты, положенные определенным категориям граждан к Дню Победы, уже произведены. Выплаты из федерального бюджета в апреле-мае текущего года получит 1431 ветеран Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.

Благоустройство памятных мест и захоронений

Согласно приказу Минкульта России, с 1 сентября прошлого года стало возможным в упрощенном порядке ремонтировать объекты культурного наследия, увековечивающие память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны. В связи с этим Севнаследие подготовило необходимые списки, на сегодня за 34 исполнительными органами закреплены 156 ОКН, назначены ответственные, часть ведомств уже приступила к работе. Благоустройство памятников планируется завершить до конца апреля.

После ремонтно-восстановительных работ к Дню Победы откроются два объекта культурного наследия: «Братские могилы советских воинов», расположенные у западной стены городского кладбища на улице Пожарова, и скульптурная композиция «Солдат и матрос». Также продолжается благоустройство мемориального комплекса «Летчикам-черноморцам» в Каче.

По решению президента России, 2025 год также объявлен годом защитника Отечества. На все праздничные мероприятия будут приглашены не только ветераны, но и участники специальной военной операции. Таким образом, будет подчеркнута связь поколений защитников Отечества.