С недобросовестного подрядчика взыскали убытки

Сумму в размере 148 тыс. рублей Прокуратура города Севастополя взыскала с недобросовестного подрядчика, не исполнившего госконтракт, заключенный с Севастопольским театром юного зрителя.

Работники городской прокуратуры провели проверку исполнения контракта, установив, что в мае 2022 года учреждение провело электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту внутреннего пожарного водовода здания театра на проспекте Гагарина, 16.

Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель, с которым был заключен контракт на сумму более 760 тыс. рублей, со сроком исполнения – до сентября 2022 года.

Однако к выполнению работ подрядчик так и не приступил. По этой причине заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта. В октябре 2022 года решением Крымского УФАС России горе – предпринимателя включили в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Между тем, администрация СевТЮЗа в марте 2023 года заключила новый контракт, с другим подрядчиком, который, в отличие от первого, ремонт внутреннего пожарного водовода произвел. Правда, теперь стоимость работ возросла по сравнению с первоначальной на 148 тыс. рублей.

В суд на недобросовестного подрядчика подала исковое заявление городская прокуратура, а результатом рассмотрения дела стало взыскании 148 тыс рублей в пользу театра.