Приглашают вакцинироваться от клещевого энцефалита

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. На сегодняшний день в город доставлено более одной тысячи доз вакцин для детей и взрослых.

Большая часть территории города расположена в природном очаге клещевого вирусного энцефалита. Из-за теплых зим активность клещей на полуострове начинается достаточно рано и не прекращается вплоть до октября. Лучший способ обезопасить себя от опасного заболевания — сделать прививку. Особенно это касается любителей активного отдыха на природе, дачников и сельских жителей.

Прививка ставится в два этапа. Оптимальный интервал между первой и второй уколами – 5-7 месяцев, через год необходима ревакцинация, а далее процедуру следует повторять каждые три года.

По словам главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыги, клещевой энцефалит, в первую очередь, опасен тем, что может привести к летальному исходу либо серьезным последствиям после перенесения заболевания – в первую очередь они связанны с центральной нервной системой.



Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, который оценит состояние вашего здоровья и даст рекомендации.

Напомним, что за 10 месяцев 2024 года в лечебно-профилактические учреждения Севастополя по поводу укусов клещей обратился 291 человек. Среди укушенных было выявлено 12 случаев боррелиоза (болезнь Лайма), 10 случаев риккетсиоза (марсельская лихорадка) и один случай вирусного клещевого энцефалита. За такой же период 2023 года с укусами клещей в больницы обращалось 226 человек. У пациентов было выявлено девять случаев клещевого боррелиоза, 11 — марсельской лихорадки, а случаев клещевого энцефалита зафиксировано не было.

В апреле прошлого года в городе открылись две лаборатории по исследованию клещей: на базе городской инфекционной больницы и кожно-венерологического диспансера. Раньше укушенным севастопольцам для исследований приходилось ехать в Симферополь.