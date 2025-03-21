Подписан указ о легализации украинцев в России

Незаконно пребывающие в России граждане Украины должны либо легализоваться, либо уехать из страны до 10 сентября. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, который опубликован на официальном портале правовой информации.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», — предписывается указом.

Кроме того, иностранные граждане, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обязаны до 10 июня пройти медосвидетельствование. В частности, они должны пройти тесты на употребление наркотиков и наличие ВИЧ-инфекции.

В документе указано, что от административной ответственности за нарушение режима пребывания в России освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.

Президент также поручил МВД не привлекать граждан Украины за нарушения режима пребывания в России до 10 сентября, а Минздраву — организовать процесс медосвидетельствования.