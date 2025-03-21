Пенсионерка оказалась шпионкой

Гражданка России Нина Тимошенко, родившаяся в Закарпатской области, и долгое время проживающая в Севастополе, в сентябре 2022 года по собственному желанию вышла на контакт «горячей линии» Главного управления разведки Украины и предложила им помощь в сборе информации против Российской Федерации.

В октябре – ноябре 2023 года она собрала и передала через интернет-мессенджер представителю спецслужбы Украины сведения о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, предоставила ему фото- и видеоматериалы с данными о расположении кораблей Черноморского флота.

В результате своей подрывной деятельности Н.Тимошенко была задержана сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и взята под стражу.

Теперь она 16 лет проведет в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на один год.