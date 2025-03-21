Опять приглашают в Мартыновский овраг

В этом году мероприятие посвящено 107-й годовщине образования 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени В.И. Чапаева и 83-й годовщине парада, проведенного в этом месте в честь создания легендарной дивизии. Место встречи остается неизменным – город Инкерман, Мартыновский овраг, Цыганская балка, 3-й кордон Мекензиевского лесничества.

Как сообщили в пресс-службе музея, в связи с действующими ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий, традиционную программу с участием реконструкторов сократили до акции «Живая аллея героев» с участием школьников, а также митинга-реквиема перед гротом, где располагался командный пункт 25-й Чапаевской дивизии.

В программу включили выступление почетных гостей, учеников общеобразовательной школы-интерната № 6 им. И.Е.Петрова, возложение цветов к месту расположения командного пункта Чапаевской дивизии, вручение благодарностей.

25-я стрелковая дивизия – одно из первых регулярных соединений Красной Армии, образованное 22 марта 1918 года. С ноября 1941 года по июнь 1942 года на территории Мартыновского оврага находился командный пункт дивизии. 24 марта 1942 года, воспользовавшись относительным затишьем, советское командование для поднятия боевого духа бойцов приняло решение провести военный парад, посвященный 24-й годовщине со дня основания дивизии, в непосредственной близости от переднего края обороны.

После парада в течение 100 чапаевцы героически сдерживали натиск противника, неся большие потери. Они защищали легендарный город до июля 1942 года.

Участники мероприятия также смогут посмотреть выставочную экспозицию «Воины легендарной дивизии», составленную из уникальных документов и фотографий бойцов и командиров дивизии, личные вещи, найденные поисковиками на местах боев, книги участников тех событий.

Сбор участников мероприятия намечен на 11.00, акция «Живая аллея героев» стартует в 11.30, а ровно в полдень начнется само памятное мероприятие «Мартыновский овраг – рубеж героев».

Добраться до места проведения мероприятия можно на общественном транспорте до конечной остановки маршрута № 103, далее своим ходом по указанной схеме расположения или на собственном автомобиле (GPS-координаты: 44.622288°N 33.641979°E).

В музее обращают внимание, что непосредственно на месте проведения мероприятия организованной парковки для транспорта нет.