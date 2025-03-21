Горгаз и Горсвет реорганизовали из ГУПов в ГБУ

Соответствующие постановления приняты на заседании городского правительства 20 марта. Оба документа вносят изменения в прежде принятые постановления правительства.

В частности, от 17.11.2014 года №490 «Об организации Государственного унитарного предприятия города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз».

«Данный проект постановления разработан в связи с внесением изменений в дополнение перечня имущества учитываемого, как собственность правительства Севастополя объектами движимого и недвижимого имущества, ранее принадлежащего ПАО «Севастопольгаз», – представила проект постановления и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева.

На заседании также внесли изменения в постановление городского правительства от 22.04.2016 №385-ПП «О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Горсвет» путем преобразования в государственное бюджетное учреждение «Горсвет». По словам Н.Гуляевой, таким образом в обоих случаях устраняются недостатки юридико-технического характера.

При этом первый заместитель губернатора Алексей Парикин отметил, что это приведет к большей эффективности работы предприятий.

Справка: Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками унитарного предприятия.

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