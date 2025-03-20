В отремонтированные школы №39 и №17 ученики вернутся после каникул

Учащиеся средних школ №39 и №17 вернутся в отремонтированные здания после весенних каникул, сообщил 20 марта на заседании правительства заместитель губернатора Игорь Михеев.

За время каникул планируется привести школьные помещения в порядок

В то же время в 2025 году ремонт в школах по президентской программе продолжится, а дети из школ, входящих в ремонт, будут переведены в другие учебные заведения, в том числе в только что отремонтированную школу №4.

В ходе обсуждения также прозвучало, что ситуация с закрытием школ на карантин уже сошла на нет, на этой неделе ни одной школы закрыто не было, а из карантинящих ранее продолжают быть закрытыми отдельные классы.

По словам директора департамента образования Максима Кривоноса, показатели заболеваемости в севастопольских школах за последнюю неделю резко пошли на спад.