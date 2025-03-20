В Музее Крыма и Новороссии обновят экспозицию

Музей Крыма и Новороссии на территории Нового Херсонеса на месяц приостановить свою работу. С 19 марта по 22 апреля там будут проводиться плановые технические работы и обновление экспозиции, о чем сообщается на официальном сайте музея.

Также сообщается, что территория комплекса и экскурсионные бюро, расположенные на КПП Запад, Восток и Юг, работают в обычном режиме.

Музей Крыма и Новороссии был открыт на территории музейно-храмового комплекса в 2024 году. Экспозиция состоит из 20 выставочных залов, с историческими реконструкциями и мультимедийными инсталляциями.

Общая площадь здания — 12 000 кв.м. Музей рассказывает посетителям об истории Крыма и Новороссии от древних времен до наших дней.