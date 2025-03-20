Центр города перекрыт
На парковке возле здания Законодательного собрания на улице Ленина под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток.
«Сегодня утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина, дом 3 (здание Заксобрания) под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток. Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено», — сообщает в социальных сетях департамент общественной безопасности Севастополя.
В связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схему движения.
Так автобусы №№ 12, 13а, 92, 94 движение через пл.Ушакова – Большая морская – А. Октябрьского – ул. Очаковцев – Ц.рынок / Ц.рынок – ул. Новороссийская – А. Октябрьского – Большая морская – пл. Ушакова – ул. Гоголя.
Троллейбусы №№ 3, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12 движение до пл. Ушакова с разворотом в обратном направлении.
Автобусы №№ 4, 16, 22, 29. 30, 31,71, 73, 77, 109,110 – движение через пл. Ушакова – Очаковцев – Ц.рынок – далее по схемам объезда А. Октябрьского.
Троллейбус № 1 — по схеме объезда А. Октябрьского.
Оцепление сняли
Движение транспорта по улице Ленина было восстановлено в 11.45. При проверке машины у здания заксобрания взрывчатых веществе не обнаружили.