Субботники начнутся с 22 марта

Решение о начале общегородского месячника чистоты принято 20 марта на заседании городского правительства. Субботники пройдут 22 марта, 5 и 26 апреля.

В ходе обсуждения вопроса председатель Законодательного собрания Владимир Немцев предложил одновременно выполнить работы по озеленению, особенно на территориях, где уже выполнено благоустройство, но озеленение почему-то нет.

– Жители сами готовы выйти на субботники с целью озеленения, – заверил В.Немцев, ссылаясь на мнение избирателей своего округа.

Идея была поддержана губернатором Михаилом Развожаевым, он предложил обеспечить желающих саженцами, и вообще отработать этот вопрос с управляющими компаниями.

Последние, как предполагается, должны снабдить инициативных граждан инвентарем и всем необходимым.

На том же заседании правительства глава города поручил в рамках субботников проконтролировать состояние пляжей на предмет очистки камней от мазутных загрязнений. К такой ювелирной, по его словам, работе он также предложил привлечь волонтеров.