С 1 апреля объявили пожароопасный период

Очередной пожароопасный период начнется на территории Севастополя с 1 апреля. Решение принято 20 марта на заседании правительства.

Подверженными угрозе лесных пожаров объявлены территории садоводческих товариществ и объектов оздоровления и отдыха детей, согласно утвержденному перечню.

Как сообщил и.о.директора департамента природных ресурсов и экологии Сергей Сереветников. будут установлены специальные мероприятия контрольного характера, в числе которых укомплектование сезонными сотрудниками службы пожаротушения подведомственных учреждений лесхоза.

В 2024 году пожароопасный режим в Севастополе сняли 12 декабря, а объявили 15 апреля.