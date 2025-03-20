Расширен список социально значимых товаров

Теперь он насчитывает 38 позиций, что на 15 больше, чем было ранее. В список товаров первой необходимости добавлены консервы мясные и рыбные, пшено и крупа овсяная, детские сухие смеси, овощные и фруктовые пюре, а также группа непродовольственных товаров.

В Севастополе с рядом торговых сетей подписан меморандум о взаимопонимании. Это означает, что на некоторые товары установлена нулевая или минимальная наценка. Так, социально значимые товары можно найти в 11 торговых сетях: «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М», «Лидер», «Дикий Мед», «Купеческий» и с 2025 года – в «Бум» и «Уютстрой».

Кроме этого расширен список товаров, на которые рост цен ограничен, – теперь он насчитывает почти четыре десятка наименований.



«В начале года мы подписали меморандум с торговой сетью «Бум», а сегодня – с сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов «Уютстрой». Кроме того, департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка удалось расширить перечень социально значимых товаров. К нему добавились консервы мясные и рыбные, пшено и крупа овсяная, детские сухие смеси, овощные и фруктовые пюре. Также добавлены непродовольственные товары: мыло хозяйственное и туалетное, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, туалетная бумага, детские подгузники», – сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.



Список социально значимых товаров находится в магазине в «Уголке покупателя». Ценники на такие товары отмечены светло-синим цветом.