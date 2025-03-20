Проучить не удалось

33-летний мужчина периодически вкладывал деньги в розничную торговлю своего 38-летнего приятеля. В какой-то момент друзья разругались, и «инвестор», будучи в подпитии, решил проучить «компаньона». Он приехал к его дому, но, не застал, перелез через забор и через открытое окно проник внутрь. Осмотревшись, он начал выбрасывать коробки с товарами в окно: детские наборы для творчества, 76 пар женских штанов, 30 портмоне, зарядную станцию, музыкальную колонку и даже велосипед. Все это он погрузил в автомобиль и отвез к своему знакомому, у которого временно проживал.

Вернувшийся домой бизнесмен обнаружил пропажу товара и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина объяснил, что хотел просто «проучить» товарища, а потом вернул бы все украденное.

Похищенное имущество изъято и скоро вернется к законному владельцу. А вот «инвестору» грозит до шести лет лишения свободы по статье «Кража».