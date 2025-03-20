Очереди в «Севастопольгазе» — из-за цифровой неграмотности пенсионеров

В ГУП «Севастопольгаз» уверены, что длинные очереди в кассы спровоцированы неумением и нежеланием людей старшего возраста овладевать основами цифровой грамотности, а еще устоявшейся привычкой оплачивать квитанции за коммунальные услуги наличными деньгами.

В здании ГУП «Севастопольгаз» на Гидрографической, 1 граждане, в основном, пожилого возраста, с самого утра заполняют коридоры и вестибюли, чтобы оплатить квитанции за пользование газом и техобслуживание (ТО).

Время от времени, к очереди выходит сотрудница предприятия и предлагает помощь в оплате квитанции через платежный терминал, воспользоваться ее предложением вызываются единицы, остальные продолжают часами дожидаться своей очереди. Касс явно не хватает, даже при условии, что ежедневно все три обслуживают в среднем 1200 потребителей.

По словам пресс- секретаря предприятия Дарии Хохловой, ГУП «Севастопольгаз» предлагает разные способы оплаты: через онлайн – сервисы по QR-коду, через личный кабинет, через онлайн-банкинг. Оплатить за услуги можно и оффлайн, через кассы.

В дополнение к имеющимся трем кассам предприятие анонсирует открытие еще нескольких: в центре города и на площади Захарова. Точное из количество пока не известно.

– К сожалению, цифровизация пагубно сказывается на взрослом поколении, многие не понимает, как оплачивать коммунальные услуги и по старинке приходят к нам, – пояснила Д.Хохлова, призвав в очередной раз обратиться к инструкциям на сайте ГУП «Севастопольгаз» и на страничке телеграм-канала предприятия. Понятно, что у пенсионеров такие призывы особенного энтузиазма не вызывают. В таких случаях специалисты предприятия просят их прибегнуть к помощи детей и внуков, которые могли бы объяснить своим родственникам алгоритм пользования онлайн-сервисами.

Вопросов много – ответов мало

Пресс-секретарь ответила на несколько вопросов, которые чаще всего задают потребители. Например, о комиссии, взимаемой банками за платежи. Она сразу пояснила, что за потребленный газ комиссия не взимается ни в одном банке, за техобслуживание же, не относящемуся к коммунальным платежам, комиссию не берут в РНКБ, ВТБ, Тинкофф-банке, в банке «Россия».

Другое дело, что после недавней передачи предприятия в госсобственность города у потребителей накопились вопросы по оплате, которые пока не находят ответа.

Например, некоторые потребители жалуются, что оплатили услугу за ТО через QR-код, указанный в квитанции, получили подтверждение снятия средств с карты по банку, но не нашли отражение платежа в личном кабинете. В результате через месяц оплаченная сумма была выставлена потребителю повторно. По словам Д.Хохловой, подобный сбой мог произойти только по вине банка.

На жалобы потребителей, что QR-коды на квитанции не сканируется, пресс-секретарь ответила, что причина может крыться в плохом освещении.

– Вы можете при хорошем освещении отсканировать QR-код, и все будет правильно, – пообещала Д.Хохлова. Она также согласилась, что иногда, во избежание ошибок, необходимо набрать реквизиты в ручном режиме.

В случае же выставления уже прошедшего по банкингу счета пресс-секретарь посоветовала обратиться по контактному телефону с работником предприятия, пообещав, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально.

В отличие от предыдущих, ответа на вопрос о порядке начисления пени не последовало. Дело в том, что в платежке указывается, что пеня не начисляется при оплате до 10 числа последующего за оплачиваемым месяца. Однако фактически сами платежки приносят после 12 числа. То есть, уложиться в не штрафуемый срок никак не получится.

ПАО «Севастопольгаз» передали из собственности украинских олигархов в собственность города в октябре 2024 года. После передачи предприятие называется ГУП «Севастопольгаз».