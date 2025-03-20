Дольщики жалуются на вялое расследование мошенничества

«В социальной сети размещено обращение жителей Севастополя к Александру Ивановичу Бастрыкину. Со слов заявителей, правоохранительными органами не принимается надлежащих мер к расследованию мошеннических действий застройщика, не исполнившего обязательства по строительству жилых домов. Уголовное дело по сообщению о противоправных действиях застройщика расследуется следственными органами регионального управления МВД России. Следственные органы СК России по Республике Крым и городу Севастополю ходатайствует о передаче данного уголовного дела в свое производство», — сообщил информационный центр СК России.

Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад по доводам граждан, а также о результате рассмотрения вопроса о передаче дела.