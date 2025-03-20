Будут искать операторов для пляжей в Балаклаве и Каче

В ближайшие дни объявят открытый конкурс на лучшее эскизное предложение по благоустройству двух пляжей: в Балаклаве и в Каче. Об этом 20 марта сообщила и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева.

По ее словам, в этом году торги будут проведены на определение двух операторов пляжей, остальные уже их имеют, договоры заключены на 5-10 лет.

Губернатор Михаил Развожаева поинтересовался готовностью севастопольских пляжей к предстоящему курортному сезону и поручил горхозу комиссионно оценить их состояние.

Н.Гуляева также уточнила, что пляжи остаются закрепленными за муниципалитетами, они и будут проводить торги.

Оповещения о проведении конкурса разместят на сайтах муниципалитетов или на сайте правительства Севастополя.