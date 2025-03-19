Завершился прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года

Всего на конкурс было подано около 11 тысяч проектов от 9359 некоммерческих организаций из 89 регионов страны.

В пресс-службе фонда отметили, что 19% НКО, подавших заявки на участие во втором конкурсе 2025 года, сделали это впервые. Победители конкурса будут объявлены в июне, а июле начнется финансирование поддержанных инициатив.

Самыми популярными грантовыми направлениями в этот раз стали: «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 1914 (18%), «сохранение исторической памяти» – 1890 (17%), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 1649 (15%).

В основном заявители запросили гранты в группе до 1 млн рублей – 5280 инициатив (49%) и на сумму от одного до пяти миллионов рублей – 4683 поданных проекта (43%).

В фонде также заявили, что решение по заявкам, поданным с нарушениями положения о конкурсе, будет принято на заседании объединенного экспертного совета, которое запланировано на 28 марта.

За время работы Фонда президентских грантов – с апреля 2017 года – на его конкурсы было представлено 187768 проектов. 32107 из них уже получили поддержку на общую сумму 71 млрд рублей. Почти 10 млрд рублей выделены фондом в 2021–2025 годах на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на региональном уровне.