В поисках яблок Симиренко

Любите ли вы яблоки? Любите ли яблоки, как любят их в Крыму? И такие, какие выращивают в Крыму. Еще недавно были привычны слуху названия бумажный ранет, кандиль-синап, розмарин, ренет Симиренко.

Теперь многие из этих сортов не выращивают, а рыночные и магазинные прилавки заняли другие, более современные сорта. Наши попытки отыскать на рынке любимый многими сорт «ренет Симиренко» особым успехом не увенчались. То есть яблок с таким названием оказалось сколько угодно, но... это были явно другие яблоки.

Выращивают, но мало

Клятвенные заверения торговцев, что продаваемые ими яблоки и есть те самые симиренко, не показались убедительными. Именно поэтому было решено обратиться к ученому, который и прояснил вопрос.

— Я вас успокою, яблоки Симиренко в Крыму продолжают выращивать, но в весьма ограниченных количествах. Продавцы на рынках чаще всего лукавят, выдавая за ренет Симиренко сорт яблок под названием «Гренни Смит». Это тоже зеленые яблоки, но совершенно других параметров, — пояснил «Севастопольской газете» доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Института агротехнологической академии Крымского федерального университета, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Михайлов.

Бабуля Смит

Как оказалось, сорт Гренни Смит (бабуля Смит) выведен в 1868 году в Австралии. Название переводится как «бабуля Смит» и было дано в честь жившей в Австралии пожилой женщины Марии Энн Смит.

Легенда гласит, что, увлекаясь селекцией, миссис Смит скрестила привезенную из Франции дикую яблоню с местной австралийской. Таким образом появился новый сорт с крупными зелеными плодами.

Яблоки Гренни Смит — первый сорт, который начали продавать в сетевых магазинах, на нем были отработаны технологии, которые и сделали сорт узнаваемым и популярным. Его яблочная мякоть остается плотной при термальной обработке, что делает этот сорт очень популярным в кулинарии.

Гренни Смит можно отнести к диетическим продуктам — 100 граммов мякоти фрукта содержат всего 47 ккал, что объясняется малым количеством естественных сахаров.

В настоящее время сорт «Гренни Смит» входит в десятку самых выращиваемых и продаваемых по всему миру, он действительно очень похож на сорт «Симиренко», но... другой!

В отличие от Гренни Смит, яблоки сорта «Ренет Симиренко» имеют уплощенную форму, кожица плода, как правило, покрыта белесым налетом и характерными белыми подкожными точками. Еще одна примета — укороченная плодоножка. Да и структура у симиренко совсем иная: менее плотная, более рыхлая, причем при хранении яблоки приобретают еще большую рыхлость и сладость.

В отличие от них, Гренни Смит имеют овальную, яйцевидную форму, насыщенный зеленый цвет и более плотную сочную мякоть. Эти яблоки могут долго лежать, не теряя своей плотности.

По словам С.Михайлова, ренет Симиренко перестали выращивать по вполне понятным причинам: этот сорт оказался очень болезненным, сложным в обрезке, не устойчивым к вредителям. К тому же его сильно ест плодожорка, вызывая порчу плодов.

— Сорт интересен своим вкусом для потребителя, но для производителя он более сложный. Вот почему ренет Симиренко в современных хозяйствах оказался отодвинут на задворки, отыскать его можно в более старых хозяйствах, уже имеющих опыт выращивания — в Нижнегорском, Бахчисарайском районах, в опытном хозяйстве нашего института в поселке Отрадном, — рассказал ученый.

Модные яблоки

При выборе для выращивания современные сельхозпроизводители отдают предпочтение менее прихотливым, но приносящим более стабильный урожай сортам. В Крыму сейчас наиболее распространены Грении Смит, фуджи, моди, бребурн, голден, гала.

Фуджи, например, активно выращивают в АО «Артвин».

По словам агронома-садовода предприятия Алексея Папкина, главное достоинство этого сорта — его вкус. Однако и у фуджи есть недостаток — нерегулярное плодоношение. В один год ветки яблони буквально усыпаны плодами, а в другой — дерево словно впадает в спячку.

Кстати, ренет Симиренко в «Артвине» тоже выращивают.

По словам агронома, характерный сладковатый вкус плоды приобретают именно в марте, после того, как плоды, собранные в октябре, достаточно вылежались в холодильнике.

Так что, если вы любите настоящие яблоки симиренко, отправляйтесь на рынок, теперь вы точно знаете, как не ошибиться с выбором.