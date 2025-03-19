Спуск на Адмирала Октябрьского засыпали щебнем

В ходе ремонта подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского завершается устройство временной щебеночной насыпи, для которой уже завезли 6 тысяч кубов щебня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Столь значительный объем щебня необходим для прохождения буровой техники и для обеспечения устойчивости подпорных стен. Теперь рабочие АО «ВАД» приступили к устройству временных подпорных стен из блоков ФБС. После этого подрядчик приступит к устройству буронабивных свай, которые необходимы для дальнейшей установки монолитных и сборных конструкций подпорных стен.

По словам первого заместителя директора департамента транспорта Николая Максимова, всего планируется набить 250 свай. Он также сообщил, что сейчас на объекте работают семь единиц техники и 25 рабочих.

Ранее сообщалось, что проектом предполагается устройство 240 буронабивных свай. Ремонтировать планируется сразу две аварийные подпорные стены по обеим сторонам улицы. Длина искусственных сооружений составит 142 и 169 метров, высотой от 2 до 5 метров.

Согласно проекту, конструкция каждого искусственного сооружения будет состоять из двух ярусов железобетонных стен, с тротуарами между ними. Ливневые воды на проезжей части будут отводить через закрытые лотки с двух сторон дороги.