СевГУ получит 100 млн рублей на развитие науки и образования

Севастопольский госуниверситет вошел в число участников федеральной программы «Приоритет-2030», что означает выделение ему гранта до 100 миллионов рублей на развитие науки и образования. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Включение в программу «Приоритет- 2030» – это результат защиты своей программы, состоявшаяся 13 марта в Москве перед Советом под председательством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Как сообщается, команду СевГУ представили губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заместитель командующего Черноморским флотом по вооружению Валерий Хорун, генеральный директор ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС» Дмитрий Гачко, ректор СевГУ Владимир Нечаев и директор Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексей Кабанов.

Участие в федеральной программе позволит севастопольскому вузу разрабатывать собственные технологии и привлекать в город инвестиции. Речь также идет о подготовке кадров для медицины, привлечении в Севастополь ведущих ученых, разработке современных технологий для производства беспилотников, систем связи и искусственного интеллекта.

Еще одно направление развития – укрепление сотрудничества с индустриальными партнерами, с представителями бизнеса. Как отметил Д.Гачко, в 2025-2027 годах ожидается прирост инвестиций в объеме не менее 600 млн рублей.

Справка

Федеральная программа «Приоритет-2030» — крупнейшая в России госпрограмма поддержки региональных университетов. Она стартовала в 2021 году и направлена на повышение научно-образовательного потенциала университетов и их участие в развитии регионов.

Всего в 2025 году отобраны 100 университетов из 41 российского региона.